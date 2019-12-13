شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثانى من برنامج Miz & Mrs الواقعى يناير المقبل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة USA Network عودة الموسم الثانى من البرنامج الواقعى Miz & Mrs، ومن المقرر عرض حلقاته في 29 يناير المقبل.

وكشفت الشبكة عن ذلك من خلال طرح أول تريللر للموسم الثانى من البرنامج، ويقوم ببطولته الأشخاص الحقيقين ماريز ميزانين، ومايك.

ويدور برنامج حول توازن زوجين من برنامج WWE، وطرق تعاملهم لأول مرة مع أبنائهم الصغار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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كما أعلنت شبكة USA Network عن لعب الممثل الأمريكي ميلو فينتيميليا نجم مسلسل "Is Is Us" الدور الرئيسى فى مسلسلها التلفزيوني الجديد Evel.

ووقعت شركة Ventimiglia دور البطولة في إنتاج وإخراج سلسلة USA Network ، والتي تستند إلى السيرة الذاتية لـ ايفل نايفيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

يدور المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020، حول سرد أصعب لحظات في حياة ايفل نايفيل أثناء تحضيره لأكبر إنجاز له، حيث يتحدى الموت فى أشهر قفزاته من فوق نهر الأفعى الأسطورية عام 1974.

سيقوم Etan Frankel بكتابة سيناريو المسلسل، بجانب عمله كـ منتج تنفيذى، العمل من إنتاج Universal Content Productions ، بالتعاون مع th 20 Century Fox، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".