شاهدوا.. فجر السعيد تصل الى الكويت بعد رحلة علاج تجاوزت الـ ٤ شهور

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:49 صباحاً - عادت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ الى الكويت بعد غياب طويل امتد من شهر حزيران الماضي للعلاج الذي خضعت له في باريس.



ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد الى مطار سعد العبدالله في الكويت بعد غياب ستة أشهر.

يذكر ان فجر قد عانت من نزيف داخلي حاد، دخلت على إثره العناية المركزة، بعدها سافرت الى باريس لإجراء 4 عمليات جراحية وأصيبت وقتها بتسمم في الدم، نتيجة خطأ طبي عقب إجرائها لعملية “تحويل مسار”.