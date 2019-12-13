دعاء فاروق تعلّق على خلع صابرين وحلا شيحا الحجاب.. شاهدوا ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:49 صباحاً - علّقت الاعلامية المصرية ​دعاء فارق​ على موضوع خلع الممثلة المصرية ​صابرين​ الحجاب، وذلك بعد ان سُئلت عن ذلك من قبل احد المتابعين على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، متطرقة ايضا الى موضوع خلع الممثلة المصرية حلا شيحا الحجاب ايضا.

وقالت دعاء في الفيديو: ” كل شخص له ظروفه الخاصة ومن حسن خلق المرء ترك ما لا يعنيه، لا اعلم ظروف حلا أو صابرين التي جعلتهن يتخذن هذا القرار، خاصة أنهم يعيشون في وسط مليء بالفتن القوية”، مشيرة الى انها لا تحب ان تتدخل بشؤون الآخرين.