اليسا تدعو للعصيان المدني.. وترد على منتقديها: “الجهل بيعمل اكتر من هيك”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:49 صباحاً - تواصل الفنانة اللبنانية اليسا تفاعلها مع التطورات التي يشهدها لبنان وذلك عبر حسابها على تويتر حيث تغرد بشكل يومي.

وفي اخر تغريداتها دعت اليسا الى العصيان المدني حيث كتبت: “قال الثورة عطّلت البلد. قامو فتحو الطرقات وقعدنا نتفرج. لقينا لا في حكومة ولا في بلد ولا في شي. لازم الناس ما تطلع من الشارع بقا وتعمل عصيان مدني هيك هيك البلد واقف، والوضع لورا والعالم عم تشحد المية ألف شحادة وبالبهدلة. عيب علينا وين صرنا و بالمناسبة تحية كبيرة لوزير الدفاع ????”.

وقد تعرضت اليسا بسبب هذه الدعوة الى بعض الانتقادات، حيث كتبت احدى متابعاتها: “انت عملي حفلاتك بره وطلعي مصاري وشجعي عالعصيان المدني.. خليكي عالحظ على المسارح هذا شاطرة فيه” ولم تتأخر اليسا في الرد حيث كتبت: “ما بعتب عليك يا لما الجهل بيعمل اكتر من هيك، الله يشفيكن”.