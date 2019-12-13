سعوديون يطالبون بإيقاف المذيعة السورية أميرة العباس.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:49 صباحاً - من دون سابق إنذار تصدرت المذيعة السورية، أميرة العباس، التي تعمل في إحدى الإذاعات التجارية بجدة الترند السعودي، وتعرضت إلى هجوم حاد من قبل عدد من المغردين السعوديين، الذين أنشأوا “هاشتاغ” بعنوان “أميرة العباس غير سعودية” مطالبين الجهات المعنية بوضعها تحت المساءلة القانونية، وإيقاف مشاركاتها الإعلامية ووضع حدٍ لما وصفوه بالتجاوزات.

وتضمنت التغريدات صورًا وتغريدات لأميرة العباس مخالفة للنهج الإعلامي السعودي، كما تداولوا صورًا سياسية مستفزة للمجتمع السعودي قامت بنشرها في وقت سابق، بالإضافة إلى تصنيفها بأنها “نسوية” بسبب نهجها الفكري، والإسقاطات التي تمارس ضد بعض الأنظمة المعمول بها في البلد “بحسب تعبيرهم”.

كما تناقل آخرون صورة لتعليمات النيابة العامة السعودية، التي تطالب بمراعاة قيم المجتمع السعوديّ، واحترام تقاليده.

وسبق أن تعرضت أميرة العباس لانتقادات متكررة لأسباب مختلفة كان من ضمنها عندما كانت تقدم برنامج “بناتيوب” على منصة اليوتيوب الذي كان يبث عبر قناة قوارير النسائية، التي تختص بطرح قضايا النساء السعوديات، حينها تم مهاجمة العباس وكادت توقف البرنامج قبل أن يبدأ.

كما تسببت إحدى القنوات الإسرائيلية بوضع أميرة تحت القصف من الشارع السعودي، حينما عرضتْ تقريرًا يحتوي مقطعًا تمثيليًا تقدّمه أميرة العباس من برنامجها المثير “بناتيوب”، وتخلّل ذلك فقرات ساخرة من المجتمع السعوديّ وإسقاطات اعتبرها المتابعون، تشويهًا لسمعة المجتمع وعدم مراعاة للقيم، وعدم الالتزام بأنظمة وقوانين المملكة، التي تمنع الإسقاط على المجتمع، من قبل المقيمين.

حينها أكدت المذيعة السورية، أن القناة الإسرائيلية قامت بقص مقطع بث من سنتين، مشددة على خلوّ مسؤوليّتها من أي إضافات تمّت على المقطع.

وكتبت في ردها: “لمن يجي (احمق) عنده شوية متابعين (امّعات) ما يتعبون نفسهم حتى يبحثون عن الحقائق والمصادر .. أكيد بتنتشر الشائعات والأكاذيب .. انتشر فيديو عرض اليوم في قناة إسرائيلية مقصوص من إحدى حلقات بناتيوب الي من سنتين اتصورت .. أي إضافة لم أشارك بها لست مسؤولة عنها”.