كارمن سليمان تعبّر عن “شخصيتها الحقيقية” في أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــرد: طرحت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة تحمل اسم “بصاتك” على طريقة الفيديو كليب عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية تعتبر بمثابة تجربة غنائية جديدة لكارمن التي ظهرت من خلالها بشكل موسيقي غير متوقع، إبان تعاقدها مع إحدى أكبر الشركات العالمية.

واحتفلت كارمن سليمان بإطلاق الأغنية والكليب في احتفالية ضخمة أقيمت في القاهرة مساء أمس الخميس في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بحضور أصدقائها المقربين ورفاق مشوارها الفني من فنانين وشعراء وملحنين وموسيقيين.

وتكشف كارمن من خلال عملها الجديد عن هويتها الحقيقية المتسمة بالجرأة والحيوية والطاقة وتطلق العنان لشخصيتها “الحقيقية” من خلال اللون الموسيقي المفاجئ في الأغنية والأسلوب المختلف الذي تطلّ به في الكليب.

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أغنية “بصاتك” هي من ألحان الفنان المصري مصطفى جاد زوج كارمن، كلمات سامي علي، وتوزيع ماز، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج المغربي أمير رواني الذي تولى إخراج كليب “إنت معلم” للفنان سعد لمجرد.

لمشاهدة كليب أغنية “بصاتك”: