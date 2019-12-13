فستان الأميرة ديانا الملكي يباع بمبلغ خيالي

متابعة بتجــــــــرد: بيع فستان الأميرة ديانا الشهير، الذي اتدته أثناء رقصتها مع الممثل العالمي جون ترافولتا، بمبلغ 347 ألف دولار. والفستان الشهير من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته الأميرة ديانا الراحلة عام 1985 في زيارتها للبيت الأبيض.

وانتشرت بعدها صور للأميرة ونجم هوليود ترافولتا وهما يؤديان رقصة على موسيقى “Saturday Night Fever” التي وصفها الممثل الأميركي لاحقا بأنها كانت تجربة “مثل حكاية خرافية”، وفق الفيديو المرفق.

ودفعت مؤسسة خيرية مستقلة تعتني بالقصور في المملكة المتحدة ثمن الفستان بعد فشل بيعه في المزاد العلني. وقال إيلي لين، منسّق المؤسسة: “يسعدنا الحصول على هذا الفستان المسائي المميز لمجموعةRoyal Ceremonial Dress Collection وهي مجموعة مخصصة ذات أهمية وطنية ودولية”، وفق ما ذكرته “سي إن إن”.

وأضاف لين: “ليس فقط لأنه فستان ديانا” بل لأنه مثالا رائعا على تصميم الأزياء الراقية المصممة للإبهار في مناسبة رسمية، ويمثل لحظة مهمة في قصة الأزياء الملكية في القرن العشرين”.

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والمرة الأخيرة التي بيع الفستان في مزاد علني كان في آذار عام 2013 بمبلغ 311 ألف دولار إلى مشتر بريطاني اشترى الثوب كهدية لزوجته.

وارتدت الأميرة ديانا الفستان مع قلادة من الياقوت واللؤلؤ، وهو الزي الذي أصبح منذ ذلك الحين رمزا، ووصفت الأميرة بأنها “صالحة وأنيقة لكل زمان ومكان”.