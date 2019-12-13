عبد الفتاح الجريني يُعلن عن أوّل كليب عامودي ويرفع منسوب التشويق

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني الإعلان الدعائي الأوّل لكليب أغنيته الجديدة “لفة” استعداداً لاصدار العمل في الأيام المقبلة.
وكشف “الجريني” من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن أن الكليب يعتبر أوّل عمل غنائي مصوّر “عامودي – Vertical” يتم تقديمه في الوطن العربي.
أغنية “لفة” هي باللهجة المصرية، من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع رامي المصري. ومن الواضح من البرومو التشويقي أن الكليب مختلف وسيشكل مفاجأة مميّزة للجمهور.
وكانت “روتانا” قد أعلنت منذ أيام عن تعاونها لأوّل مرّة مع الفنان عبد الفتاح الجريني، حيث نشرت الشركة صورة البوستر الخاص بالأغنية، وهو ما رفع منسوب التشويق لمحبّيه الذين ينتظرون كل جديد منه.
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