من هم مشاهير بوليوود الأكثر بحثاً على الانترنت؟

متابعة بتجــــــــرد: أجرت إحدى شركات الإحصاءات الشهيرة، دراسة كشفت من خلالها عن قائمتها السنوية والخاصة بأكثر نجوم بوليود بحثاً على الانترنت خلال عام 2019.

وضمت القائمة الكثير من المفاجآت، حيث احتلت كاترينا كيف المركز العاشر، وجاء في المركز التاسع عليا بهات، وفي المركز الثامن عمران خان.

فيما احتل أميتاب باتشان المركز المركز السادس، وفي المركز الخامس جاءت النجمة ساني ليون، بينما حلّت ديبيكا بادكون في المركز الرابع.

أما المركز الثالث، حصل عليه شاروخان، وفي المركز الثاني سلمان خان، وكان على قائمة محرك البحث نجمة بوليود بريانكا شوبرا.