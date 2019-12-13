بيتر دينكلاج يفسر سبب غضب الجمهور من نهاية "صراع العروش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث الممثل الأمريكي بيتر دينكلاج Peter Dinklage، مؤدي شخصية "تيريون لانستر" Tyrion Lannister في المسلسل الفانتازي الشهير "صراع العروش" (Game of Thrones) عن رأيه فيما أثير عن غضب المشاهدين من النهاية غير المرضية للموسم الثامن والأخير من المسلسل.





وقال بيتر دينكلاج لصحيفة "ذا نيويوركر" إنه يعتقد أن هذا الغضب ناجم عن رغبة المشاهدين في عدم انتهاء المسلسل من الأساس، لتعلقهم به الشديد على مدار ما يزيد على 10 أعوام.





جاء ذلك ذلك في حوار مع الصحيفة بعد الإعلان عن ترشح بيتر دينكلاج لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي بجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG.





وأضاف دينكلاج للصحيفة أنه يعتقد أن الأمر كان شبيها بنهايات العلاقات الرومانسية بين المتحابين، التي تكون قاسية دائما، وكان التأثر بذلك من الجانبين، صناع العمل والمشاهدين.





معلومات عن بيتر دينكلاج Peter Dinklage



- بعد دوره في "صراع العروش"، تمّت تسميته واحداً من 8 ممثلين حوّلوا التلفاز إلى فن، حسب مجلة "نيويورك تايمز".





- وُلدَ "بيتر" بنوعٍ من القزامة يدعى achondroplasia، وهو نوع يصيب العظام الطويلة في الذراعين والساقين.





- استغلّ بيتر دينكلاج خطابه، حين ربح جائزة (الإيمي) ليجلب الأنظار نحو ظاهرة "احتقار الأقزام".





- بيتر دينكلاج الممثل الوحيد الذي اختير لأداء شخصية "تيريون لانستر" في مسلسل "صراع العروش" من دون تجربة أداء.





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- ترشح بيتر دينكلاج نحو 40 مرة عن دور "تيريون" لجوائز، وفاز منها بـ7.

صراع العروش Game of Thrones



مسلسل صراع العروش أو لعبة العروش (Game of Thrones) هو مسلسل ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز، مقتبس من رواية "لعبة العروش" لمؤلفها السير جورج آر. آر مارتن، وعرضته مجموعة قنوات HBO عبر شبكتها التلفزيونية على مدار 10 سنوات قدمت خلالها 8 أجزاء من المسلسل.





وتدور أحداث مسلسل "صراع العروش" حول 7 عائلات تتصارع فيما بينها للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع، فيما تتناسى الخطر الأكبر الآتي من الشمال والمتمثل في "ملك الليل" الثلجي، الذي يسعى لإنهاء الجنس البشري، وحلول شتاء طويل قاسٍ ومخيف.





اجتذب Game of Thrones أعداداً قياسية من نسب المُشاهدة، وحصل على إشادة إيجابية من النُقّاد في مختلف العالم، كما رُشّح للكثير من الجوائز وفاز بالعديد منها، بما في ذلك جائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسِم الأربعة الأولى، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامي.





وترشح "صراع العروش" للعديد من الجوائز، بما في ذلك 6 جوائز جولدن جلوب، و9 جوائز لنقابة الكتاب الأمريكية، و6 جوائز لنقابة المنتجين الأمريكية، و5 جوائز من نقابة المخرجين الأمريكيين، و18 ترشيحا لجوائز زحل، و13 لجائزة ساتيلايت.





وتلقت السلسلة 110 ترشيحات من جائزة الإيمي، بما في ذلك ترشيح لست مرات متتالية في فئة أفضل مسلسل درامي، مع حصوله على 38 فوزا حتى الآن.





ويعد بيتر دينكلاج الممثل الأكثر حصولا على الجوائز من بين طاقم العمل، بتمييز من أكاديميات مختلفة مثل جائزة الإيمي وجولدن جلوب لأفضل ممثل في السلسلة.





وفي عام 2015 سجل "صراع العروش" رقماً قياسياً بفوزه بأكثر عدد من جوائز الإيمي لمسلسل في سنة واحدة، مع فوزه 12 مرة من أصل 24 ترشيحا بما في ذلك جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي. وفي عام 2016، أصبح أكثر مسلسل يحصل على جوائز في تاريخ الإيمي، مع ما مجموعه 38 فوزا، وهو يعد العمل الأكثر تعرضا للقرصنة في التاريخ.



