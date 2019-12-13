خاص – داليدا خليل في حملة للتوعية ضد المخدرات.. وهذه رسالتها للمراهقين

تطل النجمة داليدا خليل في الحملة التي تنظمها جمعية “جاد” حول مخاطر المخدرات وذلك الى جانب العديد من الوجوه الفنية والرياضية وهم سيلفيو شيحا، عامر زيان وريتا حرب.

تحذّر داليدا، في الحملة التي ستبث قريباً، المراهقين حول آفة المخدرات، حيث أكدت في دردشة معنا الى أنها موجودة في هذه الحملة لدعم جمعية “جاد” التي تقوم بحملات للتوعية من هذه الآفة المدمرة. ولتحذير المراهقين من المخدرات، ولكي نقول “لا للمخدرات”.

Advertisements

كما وجهت داليدا عبر موقعنا رسالة الى الشباب طالبتهم من خلالها الانتباه من المخدرات تفادياً لوقوع أي شخص بها لأنه سيؤذي نفسه وصحته وعائلته.

من جهة أخرى، انتهت “خليل” من تصوير مسلسل “سر”، حيث تخوض تجربتها الجديدة والمختلفة في العمل الذي هو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، إنتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

يضم العمل الدرامي إلى جانب “خليل” في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية ووسام حنّا وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وجوي هاني، والفنانة السورية رواد عليو.