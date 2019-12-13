عاصي الحلاني يصور “ذا فويس كيدز” بغياب محمد حماقي… وهذا ما كشفه

يستكمل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني تصوير برنامج “ذا فويس كيدز” في استديوهات MBC في بيروت، حيث يشارك ضمن لجنة التحكيم الى جانب النجمة المتألقة نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي.

وتواجد “الحلاني” في استديوهات “ام بي سي” حيث قام بنشر صورة له من كواليس التصوير وكتب: “يوم تصوير جديد من “ذا فويس كيدز” انتظرونا مع اجمل الأصوات واحلى المواهب قريبًا“.

Advertisements

وبعد ان تساءل البعض حول تواجد محمد حماقي في السعودية حيث يحيي حفلة في الرياض، فهل يتم التصوير من دونه، ردّ عاصي على الاستفسارات وأوضح أن التصوير تم اليوم بمفرده مع فريقه من المواهب وقال: “اليوم كان التصوير لوحدي انا مع المواهب، تمارين مع المشتركين كل واحد مع الفريق الذي اختاره فقط ولكن ستسمعون أجمل الأصوات في هذا الموسم انتظرونا قريبًا بأحلى وأجمل المواهب“.

كما قام عاصي بنشر صورة له تجمعه مع “حماقي” من أجواء الكواليس في السابق وكتب: “صورة مع حبيب قلبي حماقي وموفق محمد بالسعودية باذن الله”.

وكانت اللجنة قد باشرت منذ أسابيع تصوير أولى مراحل البرنامج على ان يتم عرض الحلقات قريباً.

من جهة أخرى، يحيي “الحلاني” ثلاث حفلات متتالية خلال أسبوع الميلاد ورأس الجديدة، موزّعة بين مدينة “كولون” الألمانية في حفل الميلاد في ٢٥ كانون الأول (ديسمبر)، ثم حفل آخر في ٢٧ كانون الأول يحيبه في “أماسيا” تركيا، ويستقبل السنة الجديدة في صالة “آدم” التي يعلن افتتاح حفلات الصالة الفخمة في فندق “كونكورد السلام”، في القاهرة.

