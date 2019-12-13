- 1/2
- 2/2
Dec 13, 2019
يستكمل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني تصوير برنامج “ذا فويس كيدز” في استديوهات MBC في بيروت، حيث يشارك ضمن لجنة التحكيم الى جانب النجمة المتألقة نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي.
وتواجد “الحلاني” في استديوهات “ام بي سي” حيث قام بنشر صورة له من كواليس التصوير وكتب: “يوم تصوير جديد من “ذا فويس كيدز” انتظرونا مع اجمل الأصوات واحلى المواهب قريبًا“.
وبعد ان تساءل البعض حول تواجد محمد حماقي في السعودية حيث يحيي حفلة في الرياض، فهل يتم التصوير من دونه، ردّ عاصي على الاستفسارات وأوضح أن التصوير تم اليوم بمفرده مع فريقه من المواهب وقال: “اليوم كان التصوير لوحدي انا مع المواهب، تمارين مع المشتركين كل واحد مع الفريق الذي اختاره فقط ولكن ستسمعون أجمل الأصوات في هذا الموسم انتظرونا قريبًا بأحلى وأجمل المواهب“.
كما قام عاصي بنشر صورة له تجمعه مع “حماقي” من أجواء الكواليس في السابق وكتب: “صورة مع حبيب قلبي حماقي وموفق محمد بالسعودية باذن الله”.
وكانت اللجنة قد باشرت منذ أسابيع تصوير أولى مراحل البرنامج على ان يتم عرض الحلقات قريباً.
من جهة أخرى، يحيي “الحلاني” ثلاث حفلات متتالية خلال أسبوع الميلاد ورأس الجديدة، موزّعة بين مدينة “كولون” الألمانية في حفل الميلاد في ٢٥ كانون الأول (ديسمبر)، ثم حفل آخر في ٢٧ كانون الأول يحيبه في “أماسيا” تركيا، ويستقبل السنة الجديدة في صالة “آدم” التي يعلن افتتاح حفلات الصالة الفخمة في فندق “كونكورد السلام”، في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يصور “ذا فويس كيدز” بغياب محمد حماقي… وهذا ما كشفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.