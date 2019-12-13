منصور الرقيبة يعلّق على مهاجميه بسبب انتقاده الاختلاط في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع منصور الرقيبة، نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له باضطهاد المرأة والإساءه للرجل أيضًا لأنه صوره بشكل شهواني ولا يستطيع التحكم في غرائزه، مشيرًا إلى أنه لا يقصد الاختلاط في كل الأماكن بل كان حديثه بشأن حالات خاصة في بعض الشركات.

وقال الرقيبة، عبر "سناب شات": "اتهموني أنني ضد عمل المرأة.. أقولكم شي بسيط أنا قبل ١٠ سنوات وظفت سعوديين وسعوديات وكان يعمل معي وليس عندي أكثر من ٨٠ بنت سعودية من بنات بلدي وحرمت من أعلى منصب قيادي في المنطقة.. وهذا حق ولزام على كل تاجر يقدر يساهم في توظيف بنات أو شباب هذا البلد.. وهذا قبل ١٠ سنوات أي قبل أن يكون في شروة السعودة".

وأضاف: "أنا اتكلمت عن مسألة فردية الكرسي جنب الكرسي.. أنا عام ١٤٢٢ كنت مديرًا مناوبًا للمستشفى التخصصي لمدة ٧ سنوات وعملت في بيئات مليئة بالخلاط بين الرجل والمرأة".

واختتم حديثه: "أنا اتكلمت عند حالات ظاهرة في شركتين أو ثلاثة قلت الكرسي بالكرسي.. لذلك وجب التنويه هذا ما قدمته لأخواتي وبناتي وبنات هالبلد".

وكان الرقيبة قد أثار منذ أيام جدلًا واسعًا بين مواطنيه، بعدما انتقد بحدة الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل في المملكة، التي سنّت في غضون العامين الماضيين الكثير من التشريعات، التي تسمح للنساء بالعمل والدراسة والسفر من دون قيود.

ونشر الرقيبة مقطع فيديو يتحدث فيه عن رأيه في بيئة العمل المختلطة، وقال إنها "غير محفزة على الإنتاج وتثير غرائز الموظفين الذكور تجاه زميلاتهم في العمل".

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وتحت الوسم "#منصور_الرقيبه" والوسم "#يامنصور_تعالج"، دون مغردون سعوديون بينهم نخب معروفة تضم كتابًا وإعلاميين ومشاهير وأكاديميين من مختلف التخصصات، آلاف الردود التي كشفت عن الانقسام الكبير بين السعوديين في نظرتهم لعمل المرأة بجانب الرجل.

وكان من بين التغريدات: "يا منصور تعالج أحسن الله عزاك في رجولتك أنت يا منصور اللي ما تقدر تتحكم بغرايزك وكل أنثى تمر جنبك بتنظر لها نظرة شهوانية معناها لا تروح مجمعات ولا مطاعم ولا مول ولا حتى الحرم أو أي مكان عام مدام حضرتك غرايزك تثور لمجرد مرور أنثى جنبك في العمل معناها بتثور في كل مكان".

بينما علّق أحد المغردين على حديث المؤثر السعودي قائلًا: "أبدًا ما اخطأ قال الحق اللي اغلب مشاهير الفلس ما يقدرون يقولونه، قال كلام اغلب الشعب معه فيه، جزاك الله الف خير".

ويُعتبر منصور الرقيبة من أحد أبرز المشاهير في السعودية والذي عرف بعد قصة نجاحه حيث كان يعمل موظفًا في ثلاجة الموتى ليصبح بعد ذلك من أثرى شباب المملكة.

وحقّق الرقيبة نجاحًا كبيرًا في مجال المال والأعمال، ويشارك يومياته عبر تطبيق سناب شات مما أكسبه شهرةً إضافيةً.