شكران مرتجى تربط سنوات عمرها بالحنين









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علّقت الفنانة شكران على ظاهرة الانتحار المنتشرة بين الشباب في العالم العربي داعية للإنصات لصمتهم. ذلك قبل أن تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها العفوية بعمق. حيث كتبت: “نلون الحياة قدر المستطاع…قساوتها تنال كل شيء الأوطان والبشر والقلوب كل من يستطيع تلوين حياة الآخرين فليفعل زمن التوحد بامتياز كثر يجلسون مع عائلاتهم وأصدقائهم ويشعرون بالوحدة أنصتو ا لصمتهم ربما لحظة بوح تنقذهم من مصير حزين ليس لهم وإنما لأحبتهم وربما لكم”.

أما عن ميلادها، ففضلت الحديث عن أهمية المحبة والحنين في حياتها. ونشرت صورة لها مرفقة بتعليق مُلفِت جاء فيه: ”عمري مش تلاتين ولا أربعين ولاحتى خمسين..عمري بيكبر وبيصغر مع كل كلمة حنين.. او كلمة قسوة تخلي قلبي حزين”. ولاقت تفاعلاً من المحبين وأصدقائها الفنانين على حدٍ سواء.