شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين شقيق أحمد السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان التونسى ظافر العابدين دور شقيق النجم أحمد السقا في فيلم "العنبكوت"، حيث يواجه شقيقه الأخير خلال الأحداث ويدخل فى صراعات معه خاصة وأنه يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.