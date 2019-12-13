شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسجد هيثم أحمد زكى يستعد لإقامة أول صلاة به اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بصور لمسجد "هيثم أحمد زكى"، الذى شيده أصدقاء الفنان الراحل على روحه، وذلك قبل إقامة أول صلاة جمعة به اليوم.

وعلقت ناهد على الصور، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا".

وتابعت "صحاب هيثم أحلا صحاب فى الدنيا أى حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أى صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".

Advertisements









وكانت الفنانة ناهد السباعى التى كانت واحدة من أقرب أصدقاء الفنان الراحل هيثم زكى أعلنت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أن دفعته فى المدرسة وأصحابه بنوا مسجدا باسمه.

ومن جانبه عبر رامى أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكى عن سعادته على ذلك الموقف، قائلا "سعدت جداً حين علمت بالأمر، وأشكر كل من فكر فى الفكرة وساهم فيها حتى تخرج للنور بتلك السرعة".