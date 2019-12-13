شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" يجمع منى زكى مع ظافر العابدين فى استوديو مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة منى زكى هذه الأيام مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا، باستوديو مكة، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان ظافر العابدين، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، وتجسد منى زكى دور مرشدة سياحية خلال أحداث الفيلم.

ومن المفترض أن يعرض فيلم "العنبكوت"، فى موسم إجازة منتصف العام المقبل، حسب الخطة التي يضعها المخرج أحمد نادر جلال وإذا لم يستطيع تجهيز الفيلم في هذا الموعد، سيكون عرض الفيلم فى موسم عيد الفطرالمقبل، حيث بدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال في إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره، ويتابع السقا معه عمليات المونتاج والمكساج.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.