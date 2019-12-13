شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز توجه رسالة إلى والدتها فى عيد ميلادها الـ74.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز رسالة رقيقة إلى والدتها فى عيد ميلادها الـ74، حيث نشرت فيديو برفقتها عبرت عن حبها لها من خلاله، حيث تستمد منها طاقاتها ورقصاتها، حيث يمكنها رؤيتها وهى ترقص وتضحك وتضىء فى كل مكان تتواجد فيه.
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People ask me where I get my energy from, my drive, my dance moves lol...well now you know...Guadalupe... my mommy... for as long back as I can remember, I can see her dancing, laughing and lighting up every room she was in. she is the definition of youthful and timeless at every age... she loved music and movies and history and musicals and believed in true love... and she put all of that into me... and I am all the better for it. You made me who I am today... you’re 74 today Mommy, Beautiful as ever, alive as ever and still dancing like a teenager...thank you for loving me the way you do, for everything, for being you, there aren’t enough words, I love you forever ♥️ Happy Birthday you force of nature... #thelupinator
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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) onDec 12, 2019 at 12:34pm PST
وأضافت "إنها تعبر عن الشباب والخلود فى كل عصر، حيث كانت محبة إلى الموسيقى والأفلام والتاريخ والمسرحيات الموسيقية، وكانت تقول إنها وضعت كل ذلك داخلى".
وتابعت "جينيفر" "لقد جعلتنى من أنا عليه اليوم .. أنت فى الـ74 من العمر، أجمل من أى وقت مضى، وما زلتى ترقصى مثل أى مراهق.. شكرًا لكى على حبك لى وعلى كل شىء لا توجد كلمات كافية للتعبير أنا أحبك إلى الأبد".
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