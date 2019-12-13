شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز توجه رسالة إلى والدتها فى عيد ميلادها الـ74.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز رسالة رقيقة إلى والدتها فى عيد ميلادها الـ74، حيث نشرت فيديو برفقتها عبرت عن حبها لها من خلاله، حيث تستمد منها طاقاتها ورقصاتها، حيث يمكنها رؤيتها وهى ترقص وتضحك وتضىء فى كل مكان تتواجد فيه.

وأضافت "إنها تعبر عن الشباب والخلود فى كل عصر، حيث كانت محبة إلى الموسيقى والأفلام والتاريخ والمسرحيات الموسيقية، وكانت تقول إنها وضعت كل ذلك داخلى".

وتابعت "جينيفر" "لقد جعلتنى من أنا عليه اليوم .. أنت فى الـ74 من العمر، أجمل من أى وقت مضى، وما زلتى ترقصى مثل أى مراهق.. شكرًا لكى على حبك لى وعلى كل شىء لا توجد كلمات كافية للتعبير أنا أحبك إلى الأبد".