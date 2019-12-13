شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يهنئ الناشطة جريتا ثونبرج: نجحت فى إحداث تحول عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم الأمريكى ليوناردو دى كابريو الناشطة البيئة جريتا ثونبرج البالغة من العمر 16 عاما، التى فازت بشخصية العام فى مجلة التايم للعام الحالى 2019.

النجم ليوناردو دى كابريو، نشر صورة للناشطة البيئية جريتا ثونبرج، قائلاً: "قبل أكثر من عام بقليل، استيقظت مراهقة تتسم بالهدوء بلا أصدقاء، وجلست مع نفسها لساعات فى تحدٍ فريد.. وبعد أربعة عشر شهراً، أصبحت صوت الملايين، رمزًا لتمرد عالمى متزايد".

Advertisements Congratulations @GretaThunberg #Regram #RG @TIME: Just over a year ago, a quiet and mostly friendless teenager woke up, put on her blue hoodie, and sat by herself for hours in an act of singular defiance. Fourteen months later, she had become the voice of millions, a symbol of a rising global rebellion. The politics of climate action are as entrenched and complex as the phenomenon itself, and @gretathunberg has no magic solution. But she has succeeded in creating a global attitudinal shift, transforming millions of vague, middle-of-the-night anxieties into a worldwide movement calling for urgent change. @gretathunberg is TIME’s 2019 Person of the Year. Read the cover story by @charlottealter, @suyinsays and @justinworland—and watch the full video—at the link in the @time bio. #TIMEPOY | Video by @robson.alexandra, @juliamarielull, @arpane and @maxim_arbugaev for TIME A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) onDec 12, 2019 at 11:36am PST

وأضاف "إن سياسية العمل المناخى راسخة ومعقدة مثل الظاهرة نفسها، وليس لدى جريتا ثونبرج أى حل سحرى.. لكنها نجحت فى إحداث تحول عالمى، حيث جعلت الملايين يشعرون بالقلق من التغيير المناخى فى الغرف المظلمة إلى حركة عالمية تدعو إلى التغيير العاجل".