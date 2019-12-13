السرطان أنهى حياتها.. من هي سهير طه حسين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة سهير طه حسين، واحدة من الوجوه الشهيرة في الغناء والتمثيل، والتي ولدت في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر من عام 1946.

نرصد لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنانة سهير طه حسين:

- تخرجت سهير طه حسين من معهد التربية الموسيقية عام 1969.

- شاركت في العديد من العروض المسرحية كممثلة ومطربة ومنها (الابن الكبير، الزير سالم، أبوزيد الهلالي).

- شاركت في التدريب على فن رقص البالية بـ(دار الأوبرا المصرية) عام 1969.

- من أبرز ما قدمت للسينما المصرية (الجلسة سرية، الخبز المر، العاشقة).

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- من مسلسلاتها (عمرو بن العاص، الصعود إلى القمة، تحت ظلال السيوف، أستاذي الجليل رفقا بنا).

- شاركت الفنان علي الحجار في أغنيات مثل "أحبتي الصغار".

- قدمت قرابة 40 عملاً بين السينما والتلفزيون والمسرح.

- شاركت بالغناء في العديد من الأوبرتات مثل: "عايدة"، "مداما باترلفلاي"، "توسكا".

- كان آخر أعمالها مسلسل "أستاذي الجليل رفقا بنا"، في سنة 2000.

- توفيت في 25 مايو من عام 2000، بمرض السرطان.