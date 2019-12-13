تراند اليوم : منع التصوير داخل مسجد "هيثم أحمد زكي".. تعرف على السبب

أعلنت الممثلة المصرية، ناهد السباعي، أن اليوم ستؤدى أول صلاة للجمعة في المسجد الذي أقامه أصدقاء الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، صدقة جارية على روحه.

وشاركت "السباعي"، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بعض الصور للمسجد من دون أن توضح المكان الذي بني فيه.

وأشارت إلى أنه ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل، لافتة إلى أن المسجد للدعاء والصلاة ولصالح الأعمال وليس للتصوير.

وكتبت "السباعي" قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم...اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد ذكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعًا.

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وأضافت: "صحاب هيثم أحلى صحاب ف الدنيا أي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم... ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الاعمال فقط وليس للتصوير والإعلام".

وتابعت:" ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".

وتوفي "هيثم" وهو نجل الممثل الراحل أحمد زكي في شقته في وقت مبكر يوم 6 نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه تقرير الطب الشرعي إلى منشطات يستخدمها في بناء العضلات.