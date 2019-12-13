تراند اليوم : شاهد| "محمد هنيدي" يرد على مقلب "رامز جلال" المرعب بلفظ خادش



لا يفوت الممثل المصري، رامز جلال، الذي اشتهر بتقديم برامج "المقالب"، مناسبة إلا ويقع فيها أصدقاءه من الفنانين في مقلب من مقالبه.

وكان آخر ضحاياه الممثل الكوميدي، محمد هنيدي، الذي فاجأه "رامز" بالاختفاء تحت طاولة قبل دخوله، ومن ثم يقوم بتقليد صوت قطة والظهور بشكل مفاجئ.

وانفعل "هنيدي" من الخوف، ويبدو أنه وجه لفظًا غير لائق لـ "رامز" بعد أن قطع صوته وما قاله لحظتها.

ونشر "رامز" مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وعلق قائلاً: "هنيدي قلب الأسد".

فيما أعاد هنيدي نشر المقطع عبر "تويتر"، معلقًا على المقلب الذي تعرض له: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب الحمد لله اني خلفت بدري".

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وتفاعل العديد من متابعي هنيدي على مقطع الفيديو، ومن بينهم الممثلة رانيا يوسف، والأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، اللذين علقا بـإيموجي يعبران فيها عن ضحكهما إزاء الموقف.

بينما علق الممثل صلاح عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "هههههههههههههههه طول عمره كدا يامحمد ومش عايز يكبر خالص هههههههههههه بس أنا فرحان فيك ياهنيدي مانت ياما عملتها فيا".

— Ramez Galal (@ramezgalal)