الاحتفالات تعمّ صفحات آدم في عيد ميلاده الـ32

متابعة بتجــــــــــرد: يوافق 12 كانون الأول الجاري عيد ميلاد النجم اللبناني آدم الذي بلغ الـ 32 من العمر.

وفي هذه المناسبة، امتلأت صفحات آدم على مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات ورسائل التهنئة التي وصلته من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي.

إشارة إلى أن آدم من مواليد العام 1987. وكان أصدر عمله الأخير “نحنا سوا” خلال فصل الصيف الماضي، وهي من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد.

من موقع أسرة “بتجـــرد”، نتمنى للفنان آدم عاماً ناجحاً ومثمراً.