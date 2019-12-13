صورة نادرة لمنى واصف في شبابها

متابعة بتجــــــــــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للممثلة القدرة منى واصف. وفي التفاصيل، فقد تمّ جمع لقطتين لـ”واصف” في صورة واحدة. وظهرت منى واصف في إحداهما بلقطة، تعتبر نادرة، تعود إلى الماضي البعيد وإلى مرحلة شبابها. أما الثانية فالتقطت لها خلال الفترة الراهنة. وتجدونها بين الماضي والحاضر في الصورة المرفقة.

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