محمد لطفي يكشف سر قصة "عربة الخضار

علق الفنان المصري محمد لطفي، على الصورة التي تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وظهر فيها برفقة أحد بائعي الخضار، عقب انتهائه من صلاة الجمعة في محيط محل سكنه بالقاهرة.وقال محمد لطفي في لقاء صحافي: "أنا رجل مصري عادي، أذهب لصلاة الجمعة، وأمام المسجد يقف بائعو الخضار الطازج مثل العادة في الشوارع المصرية، فوقفت مع أبنائي لشراء الجرجير والبقدونس".

وأضاف: "الموقف بدأ عندما رأى ابني الحمار الذي يجر عربة الخضار مجروحًا بجانب الحزام المربوط به، فاشترى مطهرًا من الصيدلية وذهب لإعطائه لبائع الخضار لعلاج الحمار، ثم اشترينا من عنده بعض الأشياء".وعن تعليم أبنائه رياضة الملاكمة التي احترفها لسنوات قبل دخوله مجال التمثيل، قال لطفي: "نعم، أدربهم على الملاكمة ولكنهم لا يلعبون مباريات أو يخوضون أي احتكاكات، لأنها لعبة عنيفة للغاية، هم يمارسون العديد من الرياضات مثل كرة القدم والسباحة".

وبسؤاله عن أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، قال لطفي: "أواصل تصوير فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال ومن المقرر طرحه لدور العرض قريبًا، وهناك عمل جديد في رمضان المقبل إن شاء الله سيتم الإعلان عن تفاصيله أيضًا في أقرب وقت".

وكان آخر أعمال محمد لطفي في السينما، فيلم "حملة فرعون" الذي شارك فيه الملاكم مايك تايسون، وعلق حينها الفنان المصري على ذلك بأنه يعلم القيمة الكبيرة لتايسون، ويعرف القيمة الرياضية والمعنوية لحضور نجم كبير في مجال الملاكمة مثل تايسون للمشاركة في فيلم مصري.

ووجه لطفي في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون"، كلمة شكر وتحية كبيرة للمنتج محمد السبكي الذي استطاع أن يصل بالفيلم المصري إلى العالمية من خلال إحضاره هؤلاء النجوم العالميين.وعن اختلاف أدواره في الفترة الأخيرة وابتعاده عن الكوميديا، قال الفنان المصري محمد لطفي إن كل فنان يمر في حياته ببعض الفترات المختلفة فيقدم الدراما والتراجيديا والكوميديا.يذكر أن محمد لطفي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أيوب" بطولة النجم مصطفى شعبان وكوكبة من الفنانين، أبرزهم حسن حسني، ودياب، ونجلاء بدر، ومحمود البزاوي وغيرهم.

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