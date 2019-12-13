ريم البارودي تضع نفسها أمام هجوم المُعلقين

نشبت مشادة كلامية بين الفنانة ريم البارودي وعدد من متابعيها عبر السوشال ميديا، حول فكرة الزواج مرة أخرى خاصة بعد طلاقها من الفنان أحمد سعد وتعرضها لأزمة نفسية عقب إعلانه الزواج من الفنانة سمية الخشاب قبل انفصالهما مؤخرًا. وجاءت المشادة عقب قيام ريم بنشر صورة كاريكاتير عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" كتبت عليها: "قومي يازفتة العريس قاعد بره.. قوليله مرفوض من غير ما أقوم".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة فعلقت متابعة: "عاوزين نفرح بيكي ياريم"، لتعلق الأخيرة "بذمتكم تفرحوا بيا ولا تفرحوا فيا"، وقالت أخرى: "عاوزين نسمع عنك أخبار جديدة خلال الفترة القادمة"، لترد ريم: "إشمعنا الفترة اللي جاية".

وأثارت ردود ريم الاستفزازية غضب متابعيها عبر "إنستغرام" ليعلقوا بشكل هجومي، حيث قالت متابعة: "كبرتي على العرسان خلاص ياريم"، لترد ريم: "استني بركب طقم الأسنان والبس العدسات كبرت أووي ادعيلي.. وأنا كمان بدعيلك ربنا يشفيكي انتي واللي زيك غلابة مرضى بس".

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وكانت ريم البارودي قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عبر لقاء تلفزيوني قائلة إن زوجها السابق أحمد سعد تسبّب في عدم إتمام زواجها.

وقالت إنه كان قد تم بالفعل قراءة فاتحتها على شخص منذ شهور، ولكن الزواج لم يكتمل، بسبب قراءته لرسالة على هاتفها من طليقها أحمد سعد.



وأشارتْ إلى أنها ليست هذه المرّة الأولى التي يرسل إليها رسالة، فضلاً عن أنه يتّصل بها هاتفيًا من وقت إلى آخر.

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كما قرّرت البارودي خلال اللقاء الرد على الشائعات التي أطلقتها عليها مواطنتها الفنانة سمية الخشاب، حول استغلالها للفنان أحمد سعد، لكي يصرف عليها كل أمواله، مؤكّدة أنّ هذا الكلام لا يمتُّ للحقيقة بصلة.

وأضافت أنها عندما كانت مرتبطة بأحمد سعد، كان لايملك منزلاً باسمه، حتى سيارته كانت بالتقسيط، فمن غير المنطقي أنْ تطلق مثل هذه الشائعات التي لا يمكن تصديقها. وعن حقيقة ذهابها لطبيب نفسي، فور تعرّضها لصدمة زواج زوجها السابق أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، أكدت أنها لم تذهب لطبيب نفسي؛ لأنّ أصدقاءها لعبوا دورًا كبيرًا في تخطّي هذه الأزمة.



ولم تستطع ريم أنْ تتمالك دموعها، أثناء حديثها عن افتقادها للشعور بالأمان، معلقة: "أنا بقيت بخاف من كل حاجة وبخاف من الناس وبتعامل معاهم بحذر". وقالت إنّ سمية الخشاب سبق وأنْ تزوّجت 5 مرات، وكانت في كل مرّة تطلب من زوجها تطليق زوجاته، لذلك ليس غريبًا عليها ما فعلته.

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