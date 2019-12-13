شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور مسعف طوارئ فى مسلسله "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد أنور أحد أبطال مسرح مصر، شخصية مسعف طوارئ لديه سيارة إسعاف في مسلسله الجديد "اسعاف يونس"، والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وحلقات العمل لن تزيد عن 10 حلقات، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية الشهر الجارى.

ومن ناحية أخرى يواصل محمد أنور تصوير مشاهده فى مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى مع المخرج مجدى أبو عميرة، ويجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

يذكر أن محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجى.