شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك ينضم للموسم الثانى لـ The Purge المستوحى من فيلمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الذى نشره موقع "Deadline" عن أن الموسم الثانى من مسلسل الرعب "The Purge"، سيشهد ظهور الممثل الأمريكى إيثان هوك دوره في الفيلم السينمائى الذى حمل نفس الاسم، ولكن هذه المرة سيظهر في العمل التليفزيونى.
لعب هوك دور جيمس ساندين، في فيلم Purge الأصلى الذى طرح عام 2013، وتدور أحداث المسلسل، وهو مستوحى من سلسلة الأفلام، حول فترة 12 ساعة تكون خلالها جميع الجرائم، بما فيها القتل، قانونية.
تشمل قائمة الممثلين جابرييل شافاريا، جيسيكا جارزا، هانا إميلي أندرسون، كولين وودل، ريد دياموند، وليلي سيمونز، ومن المقرر بدء عرض الموسم الثانى من المسلسل يوم 17 ديسمبر الجارى.
وكانت قد أعلنت شبكة USA Network عن لعب الممثل الأمريكي ميلو فينتيميليا نجم مسلسل "Is Is Us" الدور الرئيسى فى مسلسلها التلفزيوني الجديد Evel.
ووقعت شركة Ventimiglia دور البطولة في إنتاج وإخراج سلسلة USA Network ، والتي تستند إلى السيرة الذاتية لـ ايفل نايفيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
يدور المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020، حول سرد أصعب لحظات في حياة ايفل نايفيل أثناء تحضيره لأكبر إنجاز له، حيث يتحدى الموت فى أشهر قفزاته من فوق نهر الأفعى الأسطورية عام 1974.
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