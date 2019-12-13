شكرا لقرائتكم خبر عن "شو حلاوة" أجدد أغانى محمد عساف .. تعرف على موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر
من ناحيه أخري طرح عساف مؤخرا أغنتين وهما "بصراحة" باللهجة العراقية، والثانية بعنوان " كرمالك أنت " من تتر مسلسل "عروس بيروت"، والذى تولى بطولته كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نورعلي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.
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