شكرا لقرائتكم خبر عن "شو حلاوة" أجدد أغانى محمد عساف .. تعرف على موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان " شو حلاوة "، وهى من كلمات رامى العبودى، وألحان علي صابر، وتوزيع الموسيقي عثمان عبود، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحيه أخري طرح عساف مؤخرا أغنتين وهما "بصراحة" باللهجة العراقية، والثانية بعنوان " كرمالك أنت " من تتر مسلسل "عروس بيروت"، والذى تولى بطولته كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نورعلي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.