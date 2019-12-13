صورة| رسالة كريم محمود عبد العزيز لزوجته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته، التي هنأها بعيد ميلادها.
علق كريم كاتبًا: "زوجتي العزيزة.. كل سنة وأنتي طيبة".
يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك في موسم رمضان 2019، بمسلسل "هوجان"، إلى جانب محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، في عمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
كان آخر أعماله في السينما "اطلعولي بره"، من إخراج وائل إحسان.
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