صورة| رسالة كريم محمود عبد العزيز لزوجته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته، التي هنأها بعيد ميلادها.

علق كريم كاتبًا: "زوجتي العزيزة.. كل سنة وأنتي طيبة".

يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك في موسم رمضان 2019، بمسلسل "هوجان"، إلى جانب محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ‏وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، في عمل من تأليف محمد صلاح ‏العزب، وإخراج شيرين عادل‎.

كان آخر أعماله في السينما "اطلعولي بره"، من إخراج وائل إحسان.