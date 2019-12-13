هكذا ظهرت هند صبري في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هند صبري جمهورها عبر "إنستجرام"، تفاصيل أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت هند خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، نالت إعجاب الجمهور. يذكر أن هند صبري شاركت في مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها لأول مرة هذا العام بمهرجان فينيسيا، كما فازت بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي عن فيلمها "نورا تحلم".​

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