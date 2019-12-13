أحلام تعلق على عودة فجر السعيد إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، من مطار الكويت قادمة من باريس، بعد رحلة علاج طويلة.

كتبت أحلام: "‏الحمد لله ع السلامة أم عثمان نورتي بلادك وأهلك وبيتك، ويارب ما تفارقك هالابتسامة والفرحة وجعل ما جاك تكفير يا رب، وقرت عيون الكويت وأهلها".

عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى أرض الكويت بعد غياب من شهر يوليو الماضي للعلاج في باريس.

Advertisements

ونشرت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد لمطار سعد العبدالله في الكويت، بعد غياب لستة أشهر من شهر يوليو الماضي.

كانت بعض وسائل الإعلام الكويتية، في يوليو الماضي، أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي، دخلت على إثره العناية المركزة، بعدها سافرت لباريس لإجراء 4 عمليات جراحية.

وأصيبت الإعلامية الكويتية بتسمم في الدم، نتيجة خطأ طبي عقب إجرائها جراحة "تحويل مسار".