شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Doctor Sleep يحقق 69 مليون دولار فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب Doctor Sleep إيرادات وصلت إلى 69 مليون و 774 ألف دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 31 مليون و 274 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 38 مليون و 500 ألف دولار أمريكى حول العالم

وبالتالي فإن العمل تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 50 مليون دولار، وكان قد حقق العمل حوالى الـ 12 مليون و600 ألف دولار أمريكى، وذلك في أول نهاية أسبوع للعمل الذى طرح في 8 نوفمبر الماضى في دور العرض حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros. UK.

طرح فيلم الجديد Doctor Sleep يوم 8 نوفمبر الماضى، العمل من إخراج وتأليف مايك فلاناجان، وقصة الفيلم مستوحاة من رواية ستيفن كينج، كما أنه يعد تكملة لـ فيلم الرعب The Shinning، الذى طرح في 23 مايو من عام 1980.

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فيلم Doctor Sleep من بطولة ريبيكا فيرجسون، يعقوب تريمبلاي، إيوان ماكجريجور، كليف كورتيس، زان مكلارن، بروس جرينوود، إميلي لين ليند، كاريل سترويكن، جوسلين دوناهو، كاترين باركر، تشيلسي تلامبادج.

الفيلم يدورحول قبيلة من البشر تدعى The True Knot التى تسافر كثيرا بحثا عن الأعمال التى توفر لها ما يلزمها من طعام وغيره، ويعلم دان تورانس أن قبيلة The True Knot شبه خالدة، حيث إنها تعيش على "البخار" الذى ينتج عن الأطفال الذين يعانون من مرض يدعى "اللمعان" ويعانون من التعذيب البطئ حتى الموت.

وبعد أن كان يسكن تورانس في فندق Overlook بدأ فى البحث عن طرق تساعده فى التخلص من إرث والده من اليأس وإدمان الكحول والعنف الأسرى، ليستقر فى النهاية بـ مدينة نيو هامبشاير، ويجد مجتمع الذي يدعمه، ويعمل بوظيفة فى دار لرعاية المسنين، حيث يجد أن مرضه بـ اللمعان يساعده فى أن يعطى راحة حتى الموت لكل من حوله، وبمساعدة قط غاضب، يصبح دان تورانس "دكتور سليب".