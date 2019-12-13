شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبى فى ليلة رأس السنة.. أحمد شيبة ومحمود الليثى فى حفل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات ليلة رأس السنة بمشاركة المطرب محمود الليثى، وذلك يوم 31 ديسمبر الجارى، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

من ناحية أخرى يتعاون شيبة مع الملحن عمرو الشاذلى فى أغنية سينجل جديدة تحمل طابع "مقسوم"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري.

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طرح شيبة مؤخرًا دويتو جديد مع المطرب الشعبي حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.