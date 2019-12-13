شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Queen & Slim يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من طرح فيلم الأكشن والإثارة Queen & Slim، في الولايات المتحدة فقط إلى الآن، إلا أن العمل يقترب من تحقيق ميزانية تكلفته التي وصلت إلى 30 مليون دولار.

ووصلت إيرادات الفيلم الذى طرح في 27 نوفمبر الماضى، إلى 27 مليون و 593 ألف دولار أمريكى.

ويدور فيلم Queen & Slim من أول موعد غرامى بين سليم وكوين، والذى يأخذ منعطف مختلف تماما عما تصوروه، حيث تبدأ الشرطة في ملاحقتهما بسبب مخالفة مرورية بسيطة، وعندما يتصاعد الموقف، يأخذ سليم سلاح الضابط ويطلق النار عليه دفاعًا عن النفس.

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ومع تصاعد الأحداث يشعر كل من "سليم" و "كوين" اللذان يُطلق عليهما اسم "قتلة الشرطيون" في وسائل الإعلام، بأنه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الهروب والتهرب من القانون، وعندما ينتشر شريط فيديو للحادث، يصبح الخارجون عن القانون عن غير قصد رمزًا للإرهاب والحزن والألم للأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

فيلم Queen & Slim من بطولة دانيال كالويا، جودي تيرنر سميث، بوكيم وودبين، كلو سيفيني، برجوث، ستارجيل سيمبسون، إنديا مور، بينيتو مارتينيز، جاهي دي ألو وينستون، جرالين براينت بانكس، ديكسون أوباهور، براينت تاردي، ثوم جوسوم جونيور، ميلاني هافكيني، براين ثورنتون.