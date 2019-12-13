محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام"، تفاصيل أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت كابور في الصور بإطلالة مميزة بساري هندي من ألوان متعددة، ونالت بإطلالتها إعجاب متابعيها ومحبيها، الذين وصفها بعضهم بـ"الملكة". كان آخر أعمال كارينا في السينما فيلم "Veere Di Wedding".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الملكة" كارينا كابور بالساري الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.