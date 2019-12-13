فريق عمل استدعاء ولي عمرو: "فيلم صعب وجنّونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المنتج وائل عامر، إن فيلمه "استدعاء ولي عمرو"، تجربة صعبة جدًا بسبب الكاست الكبير في الفيلم.

أضاف عامر، في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر"، إن الفيلم عرضه عليه المؤلف سمير مبروك، فتحمس له، وهو نفس ما قاله المخرج أحمد البدري واصفا الفيلم بالـ"جنّونة".

ومن جانبه، قال الفنان صبري فواز -ضيف شرف العمل- إن الفيلم تجربة جديدة لشركة إنتاج تدخل حديثًا صناعة السينما، وتلزم مساندتها.

"استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه حول الطفل عمرو، الذي تسدعي ناظرة مدرسته ولي أمره بسبب المشاكل التي أحدثها عمرو، لكن الأب نفسه يعاني من مشاكل مع والدة الطفل، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهما عن طريق جمع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة وقضاء شهر كامل داخل المدرسة، كما لو كانوا في مرحلة الدراسة.

"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، ندى بهجت، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.