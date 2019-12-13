شاهد.. انجي خوري تطلق النار بفستان احمر مثير!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت إنجي خوري، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تطلق النار في الهواء.

وكانت انجي خوري ترتدي فستان احمر قصير وتحمل سلاح كلاشينكوف وتطلق النار في الهواء.

يذكر أنه تم ترحيل إنجي خوري، من الإمارات إلى بلدها سوريا، إثر ضبطها بوضع مخل للآداب.

وعند وصولها للأراضى السورية، تم احتجازها لمدة يومين، ليطلق سراحها بعدها.

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وظهرت بعدها انجي خوري وهي تقبل العلم السوري وعلقت كاتبة: “راياتك بالعالي ياسوريا على طول الزمان بلدنا الغالي ياسوريا يا احلا الاوطان عزك اهلك جيشك ارضك للعالم عنوان بلد الكرم والشهامة بلدالابطال ربي يديم عزك علينا ويحمي قائدنا ورمزنا الدكتور بشار حافظ الاسد”.