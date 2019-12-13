الموت يفجع عمرو اديب بوفاة مخرج برنامجه

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - رحل عن عالمنا منذ قليل، شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، إثر تعرضه لحادث سير.

شريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات “أوربت” السابق، والذى يشغل منصب قيادى فى قناة ONE.

شريف السقا تعاون مع أديب منذ فترة طويلة، تصل لـ 20 عاماً، بداية من برنامجه في القاهرة اليوم إلى برنامج الحكاية، ويتناول البرنامج عددا من الفقرات السياسية والاجتماعية والفنية المتنوعة.

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وقد نعت الفنانة رجاء الجداوي، المخرج الراجل شريف السقا، وكتبت عبر حسابها على انستغرام: ” اخي وصديقي وابني شريف السقا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه صدمت بخبر وفاتك يا عشره العمر هتوحشني اوي يا شريف …..انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله”.