شاهد.. ميا خليفة بالفستان الابيض فهل تتزوج قريبا؟

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت نجمة الافلام الاباحية السابقة، اللبنانية الاصل، ميا خليفة عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، فيديو جديد ظهرت فيها بفستان العرس الأبيض. ولم تكشف ميا خليفة ان كان الفيديو من استعدادتها لحفل زفافها علما انها كانت قد أعلنت خطوبتها مؤخراً على الطباخ السويدي روبرت ساندبيرغ.

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