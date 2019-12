شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رعب جديد مستوحى من رواية ستيفن كينج The Dark Half.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة MGM العمل على فيلم رعب جديد، مستوحى من رواية الرعب لـ ستيفن كينج "The Dark Half"، وسيقوم بإخراج العمل الجديد المخرج أليكس روس بيري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ولم تكشف الشركة المنتجة عن إذا كانت ستسخدم اسم الرواية للفيلم الجديد، او أنها ستقوم بتغيير اسمه، وكتب كينج الرواية خلال عام 1989، وتدور حول روائي يختار اسما مستعارا له، والذى يعتبره كـ التوأم الشرير له، ليستطيع كتابة رواياته بحرية، ويدعى ريتشارد باخمان.

Advertisements

وكانت قد استخدمت شركة MGM، الرواية لأول مرة خلال عام 1993، حيث قامت بإخراج فيلم عن الزومبى، تحت نفس اسم الرواية The Dark Half، وقام بإخراجه جورج روميرو، ومن بطولة تيموثي هوتون.

وأدى هوتون دور الكاتب الأكثر مبيعا ثاد بومونت، الذي يبيع أيضا روايات الجريمة المروعة تحت اسم جورج ستارك، وعندما يتم الكشف الاسم المستعار، يعطي المؤلف وزوجته، المؤلف الآخر مراسم دفن احتفالية، مما يؤدي إلى ظهور جورج ستارك على قيد الحياة والقيام بحادث قتل، ولم ينجح الفيلم في شباك التذاكر، حيث تكلف 15 مليون دولار لإنتاجه، ولكنه حقق 10 ملايين فقط.

واستخدمت روايات ستيفن كينج في العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، منها " Carrie" عام 1976 ، و "The Shining" ، و "Stand By Me" ، و "The Green Mile" ، و "The Shawshank Redemption" ، و Pet Sematary ، و "It "و" It: Chapter 2 ".