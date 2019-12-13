شاهد.. حلا الترك بالزي التقليدي في حفل العيد الوطني للبحرين

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - أحيت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، أمس الخميس، حفلا نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين. وقد نشرت حلا الترك، عبر حسابها على انستغرام، صورا من اطلالتها في الحفل حيث ارتدت الزي التقليدي البحريني وعلقت كاتبة: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني و دام عزج يالبحرين????????????????❤️❤️”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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