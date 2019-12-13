شاهد.. جوهرة ترقص على “مافيا” محمد رمضان في الكويت

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - احتفلت الراقصة الروسية المعروفة باسم جوهرة مقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الذي صادف امس الخميس 12 ديسمير / كانون الاول.

وظهرت جوهرة في احد الفيديوهات في سيارة ليموزين وهي تتمايل على انغام اغنية “مافيا” للفنان المصري محمد رمضان وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لي، بداية مثالية للاحتقال في سيارة ليموزين ارجوانية، شكرا الكويت”.

كما نشرت جوهرة مقطع فيديو ظهرت فيه على متن طائرة مصر للطيران أثناء رحلتها للكويت مع مدير أعمالها باسم عبد المنعم.