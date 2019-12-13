مُخرج يتهم غادة عبدالرازق بالبلطجة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث المخرج المصري محمد سامي، عن الخلافات التي وقعت بينه وبين الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قبل سنوات، نافياً تصالحهما.
محمد سامي، قال في تصريحات صحفية: “عمري ما هشتغل مع غادة عبدالرازق تاني حتى لو عرضت عليّ ملايين”.
وأضاف: “ما فعلته غادة عبدالرزاق لا يتحمله أي أحد، فهي أصابت عائلتي بالخوف والفزع، واستأجرت بلطجية إلى منزلي وقاموا بالاعتداء عليّ”.
الخلاف بين الطرفين وقع ضمن كواليس مسلسل “حكاية حياة”، فهو جاء بعدما اتهم “سامي” الفنانة غادة عبدالرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته “غادة” في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل “حكاية حياة”، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام بمسكها من ملابسها، وقامت هي بتحرير محضر بالواقعة.
الفنانة المصرية كانت قد كشفت في تصريحات تلفزيونية لها مع برنامج “عائشة شو”، أنها تصالحت مع محمد سامي ولا تمانع في العمل معه من جديد في أعمال فنية وهو ما نفاه في تصريحه الأخير.
يذكر أن محمد سامي قدم مع غادة عبدالرازق مسلسلي “مع سبق الأصرار” و”حكاية حياة”، وحققا نجاحًا كبيرًا.
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