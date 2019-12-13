ميس حمدان تخضع لدروس عزف على العود.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول النجمة الأردنية ميس حمدان تطوير موهبتها الفنية بشتى الطرق، ولم تكتف الفنانة بهواية التقليد ودروس الرقص، وقررت تنمية موهبتها الغنائية باحتراف العزف أيضاً.

ميس كشفت لأول مرة عن حبها لآلة العود، حتى أنها قررت تعلم العزف عليه، وبالفعل خضعت لعدة حصص تدريبية منذ 10 سنوات، ولكن انشغالها بأعمالها الفنية حال دون استمرارها، إلا أنها قررت هذه الأيام العودة لدروس العود مرة أخرى، وشاركت متابعيها بكواليس أول درس عبر مقطع فيديو ظهرت فيه تعزف على العود مع مدربها الخاص.

وفي تعليق على الفيديو، كشفت ميس عن السر وراء قرارها بالعودة لدروس العود، حيث كتبت: «أول درس عود طول عمري كام نفسي أتعلم عود و خدت كام درس من ١٠ سنين و اليومين دول قررت أقص ضوافر أيدي الشمال و ابتدي أتعلم من جديد و على نضافه كده..نفسي بس اعرف أدندن الأغاني اللي بحبها و حيساعدني احسن مستوايا في الغنا كمان ...دورو على الحلو الي جواكو و اعملوه في أوقات الفراغ».

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يُذكر أن ميس اعترفت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب ابتعادها عن الشاشة منذ فترة، وقالت: «لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت».

المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لميس رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017.