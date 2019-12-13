خطيبة محمد الشرنوبي تبادله كلمات الحب والغزل على انستجرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي بخطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط.

الشرنوبي فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».

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راندا نشرت أيضا صور من حفل خطوبتها، على حسابها على “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا يخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول بحبك”.

والفنان المصري محمد الشرنوبي سبق ان ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.

الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائية بسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.