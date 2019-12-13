سعد الصغير يؤدي العمرة ويدعو لشعبان عبدالرحيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري سعد الصغير إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

سعد نشر صورة له أثناء أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكان الفنان محمد عبدالحافظ معه، ودعا الله أن يتقبل منه العمرة.

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الفنان المصري نشر صورة له، وأكد أنه دعا للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم من البيت الحرام، مشيرا إلى أنه لن ينسى صديقه الراحل أبدا، وأنه يتذكر فضله عليه، ووصفه بأنه أطيب قلب.

جمهور سعد الصغير عبر عن إعجابه بهذه اللفتة الطيبة من خلال عدد من التعليقات، كما علقت الفنانة بدرية طلبة واستحسنت ما فعله.

سعد قد تغيب عن جنازة شعبان عبدالرحيم، وكشف في تصريحات صحفية، عن سبب غيابه قائلًا إنه متواجد في السعودية، لمشاركته في العرض المسرحي “لوكاندة الأوباش” مع حسن الرداد وماجد المصري ومايا دياب وهالة فاخر وأوس أوس.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على اثرها لمستشفى المعادي العسكري وبها رحل.