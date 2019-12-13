أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعت الفنانة المصرية أنغام الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها راندا رياض، لسهرة خاصة للاحتفال بخطوبتهما.
السهرة حضرها الملحن أحمد إبراهيم، ونشرت راندا عبر حسابها الشخصي صورة لهم سويًا، معبرة عن سعادتها بوجود أنغام في هذه المناسبة.
محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره من خلال إعلان خطوبته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث اقتصر الحضور على العائلة فقط، ووجه الفنان لخطيبته رسالة رومانسية.
الشرنوبي سبق ان ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.
الفنان الشاب أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائية بسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.
الفنان المصري حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في حكاية «ما تيجي يا مليجي»، والتي عرضت ضمن حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك 3».
كما شارك الفنان في فيلم «الممر»، مع احمد عز، أحمد فلوكس، وإياد نصار، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.
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