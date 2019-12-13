زينة تودع ٢٠١٩ بصورة من المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بصورة لها من داخل المستشفى.

زينة، ظهرت في الصورة ووجهها مليء بالكدمات وذلك لتودع بها عام ٢٠١٩، وعلقت على الصورة قائلة:”نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء”.

الصورة تم التقاطها لزينة من أحد أعمالها الفنية التي شاركت فيها وظهرت خلالها وهي ترفع علامة النصر رغم الكدمات.

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كانت زينة أعلنت من قبل عن تعرضها إلى الإصابة فى عينيها، ولكنها لم تكشف عن أسباب الإصابة، وكشفت عن تاثر نجلها بهذه الإصابة قائلة: “أمال لما أعجز وأبقى كركوبة هتعمل إيه”.

يذكر أن زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد “الفلوس”، والذى يشارك في بطولته تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.

الفيلم كان قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب مشاكل خاصة بالتوزيع، حيث كان من المقرر طررحه في موسم سينمائي جديد ولكن الشركة المنتجة قررت التأجيل.