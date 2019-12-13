محمد هنيدي ضحية مقلب جديد من رامز جلال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري محمد هنيدي، لضحايا الفنان رامز جلال، وذلك خلال تواجدهما معًا في أحد الاستوديوهات.

رامز جلال، سجل فيديو لمحمد هنيدي، وهو متخفي وقام بتقليد صوت قطة، الأمر الذي أفزع محمد هنيدي، وقام بسبه بوالدته.

محمد هنيدي، أعاد نشر الفيديو مرة أخرى عبر صفحته بموقع “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “رامز جلال وهو مستنيني إمبارح في المكتب الحمد لله إني خلفت بدري”.

Advertisements

جمهور رامز جلال، انهال بالتعليقات على الفيديو التي أكدت أنه سيتسبب في موت أحد زملائه من النجوم بسبب مقالبه فيهم.

رامز جلال، لا يكتفي ببرامج المقالب التي يقدمها كل عام في السباق الرمضاني ولكنه يستغل أي مناسبة تجمعه بزملائه النجوم، لتنفيذ مقالبه بهم مهما كانت درجة قربه منهم.

وكان محمد هنيد، قد خضع لعملية جراحية خلال الفترة الأخيرة ويعد هذا اول ظهور رسمي له بعد الجراحة.

وكشف محمد هنيدي، عن تفاصيل الجراحة، مؤكدًا انه خضع لجراحة في الفك حيث أخبره الأطباء أن هناك تآكلا في عظام الفك، لذا اضطر لزرع عظاما جديدة، وأوضح أن العملية الجراحية استغرقت 5 ساعات، مشيرا إلى أنه أخذ تخديرا كليا لأنه زرع عظما في الفكين العلوي والسفلي.